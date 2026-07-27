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Renault prend acte d'une ordonnance judiciaire
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 17:53
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Dans un bref communiqué de presse, Renault a pris acte de l'ordonnance, rendue ce jour, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à Paris le 12 janvier 2017 concernant certains véhicules diesels.

Le constructeur automobile français conteste fermement avoir commis la moindre infraction et précise que les limites de fonctionnement des systèmes de dépollution concilient strictement la réduction des émissions avec la sécurité des conducteurs.

Renault ajoute que l'ordonnance elle-même reconnaît que les véhicules Renault ne sont pas équipés de dispositifs frauduleux conçus pour détecter le cycle d'homologation. Cela a été récemment confirmé par la Haute Cour de justice de Londres, qui a rejeté toutes les demandes formées contre Renault à l'instigation de fonds spéculatifs étrangers, lesquels participent également à ces procédures françaises dans le cynique espoir d'un gain financier.

Renault Group défendra son innocence, ainsi que le professionnalisme et l'éthique de ses 100 000 collaborateurs, devant le tribunal correctionnel.

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