Renault, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture de la séance du jeudi 18 décembre 2025

(AOF) - Renault (-1,95% à 35,69 euros)

Le groupe automobile a enregistré une troisième séance de suite dans le rouge. L'Union européenne (UE) va fixer à 90% l'objectif de réduction des émissions de CO2 pour les flottes des constructeurs automobiles à compter de 2035, a annoncé le député européen Manfred Weber mardi, assouplissant l'exigence actuelle qui était fixée à 100%, selon des informations rapportées par Reuters.

AOF - EN SAVOIR PLUS

RENAULT GROUP

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (la + vendue au monde), Dacia (Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ; - Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché), Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ; - Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’État français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5,74 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Duncan Minto étant le directeur général par intérim en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Revolution » d’organisation industrielle depuis 2024 en 4 entités : - Horse : véhicules hybrides et à combustion, au financement dopé par l’accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et la prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco, - Ampère : véhicules électriques (1 million visés pour 2031) et logiciels, avec attente d’une ouverture du capital par placement privé et réduction des coûts de 40 % en 2027, - Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest et innovation dans la combustion via hydrogène, - Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance), au lancement visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers (58,5 % des ventes), renforçant les parts de marché et dynamisme des canaux de ventes - agressivité à l’international avec l’International game plan, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et l’Allemagne étant les 5 premiers marchés du groupe, - gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) : - objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030, - économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ; - Montée en puissance des véhicules les + rentables -électriques, hybrides ou pour particuliers ; - Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

=/ Défis /=

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ; - 7 lancements de véhicules en 2025 : Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 en Europe et SUV de segment C à l’international) et 2 restylages (Renault Austral et Espace) ; - Commercialisation volontariste à l’international, avec notamment Grand Koleos et Kardian ;

; - Après la diminution de la participation directe dans Nissan, ramenée à 35,71 %, avec impact négatif de 2,2 Mds€ sur le bénéfice net au 1er trimestre, attente d’un dégagement total ;

- Mi-juillet 2025, le groupe lance un avertissement sur résultats. Les objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow sont abaissés.

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.