Renault: Philippe Krief (ex-Ferrari) nommé chief technology officer

(AOF) - À partir du 1er septembre 2024, Philippe Krief prendra le poste de chief technology officer de Renault Group (CTO) en remplacement de Gilles Le Borgne. Le constructeur précise que son objectif sera de positionner Renault Group à la pointe de l’innovation et de proposer des produits et technologies en avance sur la concurrence, dans un contexte de transformation sans précédent de l’industrie automobile. Philippe Krief conservera le poste de CEO d'Alpine qu’il occupe depuis 2023 tout en conduisant les changements nécessaires au sein de l’ingénierie en tant que CTO.

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Philippe Krief a notamment été directeur technique de la marque Alfa Romeo, puis directeur de l'ingénierie de Ferrari, avant d'être nommé directeur de l'ingénierie et de la performance produit de la marque Alpine le 21 février 2023, puis CEO en juillet 2023.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.