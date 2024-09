Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: partenariat autour de l'acoustique des routes information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 15:53









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la signature d'un partenariat avec Bruitparif dans le but de créer la première carte acoustique des routes d'Île-de-France.



Après une expérimentation réussie à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2023, une trentaine de Megane E-Tech, équipées de capteurs et du boîtier Apache de Renault, vont mesurer les niveaux sonores des routes sur deux ans.



Le bruit d'une route reflète son état, influençant la consommation d'énergie et les émissions polluantes. Cette carte aidera les collectivités à prioriser la réfection des routes, réduisant ainsi la pollution sonore et l'impact environnemental du trafic.





