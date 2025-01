Renault : nouvelle progression des ventes en volumes en 2024

(AOF) - Les ventes de Renault Group ont progressé de 1,3% à 2,264 millions de véhicules dans le monde en 2024, 1,577 million pour la marque Renault, en hausse de 1,8% et 676 340 véhicules pour Dacia, en augmentation de 2,7%. Le constructeur automobile précise avoir progressé deux fois plus que le marché, avec des ventes en hausse de 3,5%.

Renault Group souligne qu'il maintient sa politique commerciale centrée sur la valeur : les ventes à clients particuliers en Europe représentent plus de 63 % de celles du groupe et les ventes sur les segments C et supérieurs en Europe représentent 30 % de celles du groupe.

Renault Group annonce 34,7 % de ventes électrifiées en Europe, avec des ventes de véhicules hybrides augmentant de 45 %, soit 25,5 % des ventes du groupe. Ce qui représente une augmentation de 7,5 points par rapport 2023.

La société française précise que le portefeuille de commandes en Europe représente environ 2 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2024. En 2025, le groupe lancera 7 véhicules.

