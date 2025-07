Renault: nouvelle comptabilisation des parts dans Nissan information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Renault Group indique que sa participation dans Nissan, jusqu'à présent mise en équivalence, constituera désormais un actif financier évalué à la juste valeur par capitaux propres (estimée sur la base du cours bourse de Nissan).



L'impact financier, non cash et sans impact sur le calcul du dividende versé par Renault, est estimé à une perte de 9,5 milliards d'euros, comptabilisée au compte de résultat, majoritairement en autres produits et charges d'exploitation au 30 juin.



'Cette approche permet d'aligner, dans les états financiers de Renault Group, la valeur de cette participation dans Nissan sur la valeur du cours de bourse de Nissan', explique le constructeur automobile au losange.



Le groupe français ajoute que les projets opérationnels et la collaboration issus de la coopération stratégique entre Renault Group et Nissan 'demeurent intacts, adoptant une approche pragmatique et orientée business'.





Valeurs associées RENAULT 39,130 EUR Euronext Paris 0,00%