Tesla dans le rouge avec une nouvelle salve de Trump contre Musk

(AOF) - En avant-bourse, le titre Tesla affiche un repli de 5,6 %, pénalisé la reprise de la brouille entre son patron, Elon Musk, et le président américain, Donald Trump. Ce dernier a indiqué sur son réseau social Truth à propos d’Elon Musk que " sans subventions, il devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud. Plus de lancements de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques, et notre pays ferait des économies considérables ".

Le président des États-Unis incite même le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, dont Elon Musk a occupé la tête, à " jeter un œil attentif " sur les subventions reçues par le milliardaire. De son côté, Elon Musk a lancé un sondage sur le réseau social X pour ou contre le lancement d'un nouveau parti politique qui représente réellement les 80 % du centre. Une grande majorité des répondants (80,4 %) ont voté pour.

En parallèle, selon Reuters qui cite une étude de Visible Alpha, Tesla devrait annoncer dès demain une baisse de ses livraisons trimestrielles en raison d'une concurrence accrue et de l'engagement d'Elon Musk aux côtés de Donald Trump lorsqu'il était à la tête du DOGE. Au premier trimestre, les livraisons avaient reculé de 13 % et, pour le deuxième trimestre, le repli devrait atteindre 11 %.

