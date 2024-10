Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau directeur commercial France pour Dacia information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la nomination, à compter du 1er novembre, d'Olivier Mornet comme directeur commercial France marque Dacia, succédant à Thomas Dubruel qui a été désigné directeur cluster international de la marque Renault à la même date.



Dans ses nouvelles fonctions, Olivier Mornet reportera à Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations pour la marque Dacia. Il a rejoint Renault Group en 2019 en tant que vice-président des ventes et du marketing pour Avtovaz.



'Son expérience commerciale au sein de plusieurs marques et plusieurs pays sera un sérieux atout pour incarner la marque Dacia en France et pour continuer à la faire évoluer dans un marché automobile tendu', commente Xavier Martinet.





Valeurs associées RENAULT 40,41 EUR Euronext Paris -0,17%