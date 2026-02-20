Renault ne parvient pas à rebondir, les analystes ne sont pas d'accord
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:59
Depuis hier, de nombreux analystes se sont penchés sur le constructeur automobile et leurs avis divergent.
Pour Baader Europe, les comptes 2025 sont conformes aux attentes malgré des vents contraires (effets de change, faiblesse des ventes dans les véhicules utilitaires légers, pressions concurrentielles et mix géographique défavorable). Au niveau des objectifs, la plateforme de recherche et d'analyse financière estime que l'objectif de marge 2026 d'environ 5,5% semble prudente et doit permettre d'éviter un avertissement sur résultats. Un potentiel de hausse vers 6% reste possible selon la croissance des volumes et les réductions de coûts. A moyen terme, la marge opérationnelle devrait se situer entre 5 et 7%, et le free cash-flow devrait être supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour Baader Europe, il s'agit de signaux encourageants et les analystes maintiennent leur avis à acheter avec une cible de 45,80 euros avant la présentation du nouveau plan stratégique baptisé "Futurama" programmé le 10 mars prochain.
Chez Berenberg, les résultats 2025 de Renault Group ressortent globalement en ligne avec les attentes, mais les perspectives 2026 sont décevantes, alors que les objectifs de moyen terme sont qualifiés de "plus ambitieux". Les analystes estiment que la dynamique devrait rester favorable sur l'exercice en cours, notamment grâce à plusieurs lancements de 2025 (Bigster, Renault 4 et 5) et au pipeline 2026 (Clio, Twingo, Trafic, nouvelle Dacia électrique...). L'avis de Berenberg sur l'action Renault est à conserver avec un objectif de 38 euros.
Enfin, chez UBS, les analystes sont plus pessimistes et ont confirmé leur recommandation à la vente en ne visant que 28 euros. Pour se justifier, ils exposent trois raisons : un risque de révision à la baisse du consensus 2026, des nouveaux objectifs à moyen terme trop ambitieux et une normalisation des marges qui ne devrait pas favoriser une revalorisation du titre. Ils ajoutent que si les perspectives 2026 sont globalement en ligne avec les attentes, ils maintiennent une vision plus prudente avec une marge Ebit de 5% (contre 5,5% annoncée par le groupe).
