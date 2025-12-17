 Aller au contenu principal
Renault lance une gamme d'huiles moteur à moindre empreinte carbone
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 10:22

Renault Group, en collaboration avec Castrol, annonce lancer la première gamme complète d'huiles moteur premium fabriquées à partir d'huiles de base re-raffinées, "garantissant performances élevées, protection du moteur et le maintien de la garantie constructeur".

L'utilisation de ce type d'huile permet de réduire l'empreinte carbone de 15% pour les huiles répondant à la spécification RN17, marquant une avancée dans la réduction des émissions de CO2 au sein d'une industrie automobile plus circulaire.

Le produit RN17 (5W-30), qui couvre plus de 50% des véhicules Renault Group en circulation en Europe, est disponible dès ce jour dans le réseau de concessionnaires européens. La gamme sera étendue à l'ensemble des modèles d'ici 2026.

Associée aux huile répondant aux spécifications RN700 et RN710 déjà lancées, et bientôt RN720 et AN2022 en 2026, Renault sera le seul constructeur à proposer une gamme complète d'huiles moteur premium pour tous ses modèles, formulées à base d'huiles re-raffinées.

Valeurs associées

RENAULT
36,6000 EUR Euronext Paris -0,25%
