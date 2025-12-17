France: Grève reconduite au Louvre, le musée n'a pas rouvert

Le musée du Louvre reste fermé après le vote de grève des employés

Le musée du Louvre est resté fermé mercredi matin alors que le personnel de l'établissement parisien a reconduit un mouvement de grève pour dénoncer des conditions de travail dégradées.

L'intersyndicale a présenté aux salariés une série de propositions formulées par le ministère de la Culture mais certains sujets restent sans solution, a déclaré à la presse Élise Muller, représentante du syndicat SUD-Culture, à l'issue d'une assemblée générale.

"La direction du Louvre n'apporte aucune réponse aux problématiques, elle, et donc les personnels ont décidé à l'unanimité de ne pas lever le préavis de grève et de se remettre en mobilisation aujourd'hui en attendant d'avoir enfin des réponses par le groupe qui serait à la hauteur de nos attentes", a-t-elle dit.

"Est-ce que le Louvre fera le choix d'ouvrir malgré tout en mettant en risque les visiteurs et les collections ? On ne sait pas encore pour le moment", a-t-elle ajouté.

Le site internet du Louvre indiquait toujours vers 10h30 GMT que l'ouverture du musée pouvait être "perturbée" et que certaines salles pourraient "rester exceptionnellement fermées" en raison de la grève.

La SNMD-CGT Culture, la CFDT Culture et SUD Culture, qui ont déclenché la grève lundi, estiment que le personnel du Louvre n'est pas en mesure de remplir ses "missions de service public" et déplorent les défaillances techniques et la vétusté du musée.

Le Louvre, fermé chaque semaine le mardi, devait rouvrir mercredi à 08h00 GMT.

L'intersyndicale revendique entre autres l'embauche de personnel permanent supplémentaire, en particulier dans les services de sécurité et d'accueil des visiteurs.

Le Louvre, qui accueille environ 30.000 visiteurs par jour, a été le théâtre en octobre d'un spectaculaire vol commis en plein jour. Des bijoux d'une valeur évaluée à 88 millions d'euros ont été dérobés.

Ce cambriolage a suscité un vif débat en France sur les failles de sécurité et la vétusté du bâtiment du musée le plus visité au monde.

