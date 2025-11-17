Renault: Josep Maria Recasens nommé Chief Strategy, Product & Program Management Officer

L'illustration montre le logo Renault

Le constructeur automobile Renault Group a annoncé lundi la nomination avec effet immédiat de Josep Maria Recasens en tant que Chief Strategy, Product & Program Management Officer (SPPM).

Josep Maria Recasens continuera d'exercer ses fonctions de directeur général d’Ampere, la filiale véhicules électriques (VE) et logiciels de Renault, le temps de finaliser le travail sur la transformation, selon un communiqué.

Cette nomination doit permettre de simplifier l’organisation "pour gagner en efficacité et en vitesse", explique Renault.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)