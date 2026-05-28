Renault Group renouvelle ses engagements climatiques

Le constructeur automobile français réaligne sa stratégie de transition avec la trajectoire de l'Accord de Paris, en dévoilant de nouveaux objectifs de décarbonation à l'horizon 2035.

Pionnier en 2019 en devenant le premier constructeur automobile à adopter des objectifs climat fondés sur la science, Renault Group franchit une nouvelle étape environnementale. Le constructeur français a annoncé le renouvellement et la validation par la Science Based Targets initiative (SBTi) de ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre (GES) à court et long terme.

En s'appuyant sur son plan de transition, le groupe ambitionne de s'aligner sur l'Accord de Paris pour contribuer à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C, tout en poursuivant ses efforts vers la trajectoire plus stricte de 1,5°C.

Le plan "futuREady" comme bras armé industriel

Pour concrétiser ses engagements d'ici 2030, Renault s'appuie sur une feuille de route technologique et opérationnelle précise. L'électrification avec le lancement prévu de 16 nouveaux modèles électriques. L'efficacité énergétique avec une réduction supplémentaire de 25% de la consommation d'énergie par véhicule produit. L'économie circulaire en intégrant 30 % de matières recyclées dans la fabrication des véhicules, ciblant spécifiquement l'acier, l'aluminium et les polymères. Enfin, l'innovation batteries avec une amélioration de la densité énergétique des batteries de 10 à 40%, couplée au développement de solutions de recyclage.

Des objectifs de référence pour 2035 et l'horizon "Net Zéro" 2050

Face aux réalités actuelles du marché mondial et à l'évolution des politiques publiques, Renault a défini des objectifs minimaux de référence à l'horizon 2035 (par rapport à l'année de référence 2019) : une baisse de 72% des émissions liées à ses activités industrielles (scopes 1 et 2, approuvée par la SBTi) et une réduction de 40% des émissions indirectes liées à la production et à l'usage de ses produits (scope 3, non approuvée par la SBTi).

Parallèlement, en comptant sur une décarbonation plus forte de l'énergie et la mobilisation collective de sa chaîne de valeur amont et aval, le groupe affiche des ambitions plus élevées, validées par la SBTi : porter la baisse du scope 3 à 57% d'ici 2035, avant de viser l'atteinte du net zéro émission carbone en 2050 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.