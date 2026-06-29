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Renault Group remanie sa gouvernance
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 17:50

Le constructeur automobile au losange annonce une simplification de sa structure managériale. Au coeur de cette réorganisation : la création d'un secrétariat général stratégique et un resserrement du pôle produit et stratégie.

Quatre mois seulement après le coup d'envoi de son nouveau plan stratégique "futuREady", Renault Group passe à la vitesse supérieure dans sa transformation interne. L'état-major du constructeur a dévoilé une série de nominations et une refonte de son organigramme, dictées par un impératif clair : la vitesse d'exécution et la simplification opérationnelle.

Un super-Secrétariat Général pour muscler la résilience

La principale nouveauté réside dans la création d'un secrétariat général, confié à Quitterie de Pelleport. Cette nouvelle entité a pour mission de centraliser les leviers de gouvernance, de conformité et de transformation durable du groupe.

Sous la direction de Quitterie de Pelleport, ce pôle stratégique regroupera un périmètre particulièrement large : la Direction Juridique, l'Audit, les Risques, l'Éthique, la Conformité, la Prévention, ainsi que le Développement Durable. Signe des ambitions de diversification de Renault, le Secrétariat Général supervisera également les Partenariats Stratégiques, les activités de défense et la filiale dédiée à l'économie circulaire, The Future Is Neutral.

"La création du secrétariat général est un levier clé pour renforcer notre gouvernance et notre capacité à délivrer nos ambitions", a souligné François Provost, le Directeur Général (CEO) de Renault Group.

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