Geely Automobile Holdings Ltd 0175.HK :
* RENAULT GROUP PREND LE CONTRÔLE TOTAL DE FLEXIS
* A OBTENU L'ENSEMBLE DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES AFIN D'ACQUÉRIR LES PARTICIPATIONS DE VOLVO GROUP ET DE CMA CGM GROUP DANS FLEXIS (RESPECTIVEMENT 45 % ET 10 %)
* CETTE ÉVOLUTION N'AFFECTE NI LES AMBITIONS PRODUITS NI LE PLAN INDUSTRIEL INITIAL
* LA PRODUCTION DE RENAULT TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC DÉBUTERA À LA FIN DE 2026 À L'USINE RENAULT DE SANDOUVILLE
Texte original nGNE44wGBZ Pour plus de détails, cliquez sur 0175.HK
(Rédaction de Gdansk)
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