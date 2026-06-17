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Renault Group prend le contrôle total de Flexis
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 18:07

Geely Automobile Holdings Ltd 0175.HK :

* RENAULT GROUP PREND LE CONTRÔLE TOTAL DE FLEXIS

* A OBTENU L'ENSEMBLE DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES AFIN D'ACQUÉRIR LES PARTICIPATIONS DE VOLVO GROUP ET DE CMA CGM GROUP DANS FLEXIS (RESPECTIVEMENT 45 % ET 10 %)

* CETTE ÉVOLUTION N'AFFECTE NI LES AMBITIONS PRODUITS NI LE PLAN INDUSTRIEL INITIAL

* LA PRODUCTION DE RENAULT TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC DÉBUTERA À LA FIN DE 2026 À L'USINE RENAULT DE SANDOUVILLE

Texte original nGNE44wGBZ Pour plus de détails, cliquez sur 0175.HK

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

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