Geely Automobile Holdings Ltd 0175.HK :

* RENAULT GROUP PREND LE CONTRÔLE TOTAL DE FLEXIS

* A OBTENU L'ENSEMBLE DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES AFIN D'ACQUÉRIR LES PARTICIPATIONS DE VOLVO GROUP ET DE CMA CGM GROUP DANS FLEXIS (RESPECTIVEMENT 45 % ET 10 %)

* CETTE ÉVOLUTION N'AFFECTE NI LES AMBITIONS PRODUITS NI LE PLAN INDUSTRIEL INITIAL

* LA PRODUCTION DE RENAULT TRAFIC VAN E-TECH ELECTRIC DÉBUTERA À LA FIN DE 2026 À L'USINE RENAULT DE SANDOUVILLE

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(Rédaction de Gdansk)