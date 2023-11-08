Renault RENA.PA :
* RENAULT GROUP ET NISSAN FINALISENT LEURS ACCORDS ET OUVRENT UN NOUVEAU CHAPITRE DE LEUR ALLIANCE
* LE NOUVEL ACCORD DE L'ALLIANCE ENTRE RENAULT GROUP ET NISSAN ENTRE EN VIGUEUR AUJOURD'HUI
* IL REMPLACE LES ACCORDS PRÉCÉDENTS RÉGISSANT LA GOUVERNANCE DE L'ALLIANCE
* RENAULT GROUP ET NISSAN DÉTIENNENT DÉSORMAIS UNE PARTICIPATION CROISÉE DE 15 %, AVEC UNE OBLIGATION DE CONSERVATION ET OBLIGATION DE PLAFONNEMENT DE LEURS PARTICIPATIONS
* LES DROITS DE VOTE DE RENAULT GROUP ET DE NISSAN SONT PLAFONNÉS À 15 % DES DROITS DE VOTE EXERÇABLES
* RENAULT A TRANSFÉRÉ 28,4 % DES ACTIONS NISSAN (SUR UN TOTAL DE 43,4%) DANS UNE FIDUCIE FRANÇAISE, OÙ LES DROITS DE VOTE SONT EXERCÉS DE MANIÈRE NEUTRE
* LE TRANSFERT PAR RENAULT GROUP D’ACTIONS NISSAN DANS LA FIDUCIE N’ENTRAÎNERA AUCUNE DÉPRÉCIATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DE RENAULT GROUP
Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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