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Renault Group et Nissan finalisent leurs accords et ouvrent un nouveau chapitre de leur Alliance
information fournie par Reuters08/11/2023 à 08:32

Renault RENA.PA :

* RENAULT GROUP ET NISSAN FINALISENT LEURS ACCORDS ET OUVRENT UN NOUVEAU CHAPITRE DE LEUR ALLIANCE

* LE NOUVEL ACCORD DE L'ALLIANCE ENTRE RENAULT GROUP ET NISSAN ENTRE EN VIGUEUR AUJOURD'HUI

* IL REMPLACE LES ACCORDS PRÉCÉDENTS RÉGISSANT LA GOUVERNANCE DE L'ALLIANCE

* RENAULT GROUP ET NISSAN DÉTIENNENT DÉSORMAIS UNE PARTICIPATION CROISÉE DE 15 %, AVEC UNE OBLIGATION DE CONSERVATION ET OBLIGATION DE PLAFONNEMENT DE LEURS PARTICIPATIONS

* LES DROITS DE VOTE DE RENAULT GROUP ET DE NISSAN SONT PLAFONNÉS À 15 % DES DROITS DE VOTE EXERÇABLES

* RENAULT A TRANSFÉRÉ 28,4 % DES ACTIONS NISSAN (SUR UN TOTAL DE 43,4%) DANS UNE FIDUCIE FRANÇAISE, OÙ LES DROITS DE VOTE SONT EXERCÉS DE MANIÈRE NEUTRE

* LE TRANSFERT PAR RENAULT GROUP D’ACTIONS NISSAN DANS LA FIDUCIE N’ENTRAÎNERA AUCUNE DÉPRÉCIATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DE RENAULT GROUP

Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur RENA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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