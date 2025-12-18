 Aller au contenu principal
Renault Group annonce le relèvement de sa note crédit par S&P
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 17:50

Renault Group a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant la notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.

La note de Renault se trouvait dans la catégorie "junk" depuis 2020.

(Reportage Gilles Guillaume)

Valeurs associées

RENAULT
35,6900 EUR Euronext Paris -1,95%
