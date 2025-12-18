Renault Group annonce le relèvement de sa note crédit par S&P

Renault Group a annoncé jeudi que l'agence de notation S&P Global Ratings avait relevé sa note de crédit long terme de Renault SA à "BBB-", ramenant la notation du groupe automobile dans la catégorie investissement.

La note de Renault se trouvait dans la catégorie "junk" depuis 2020.

(Reportage Gilles Guillaume)