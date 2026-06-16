Renault et Thales annoncent un partenariat stratégique

Les deux sociétés cotées au sein du CAC 40 ont signé un accord de partenariat afin de développer et produire ensemble la Munition TéléOpéerée (MTO) TOUTATIS à grande échelle. La veille, Renault Group et Thales avaient présenté un véhicule tactique innovant 4 TROOP.

Ce partenariat stratégique doit permettre d'associer l'excellence technologique de Thales dans la défense à l'expertise de Renault Group en matière de conception industrielle, afin de bâtir une filière souveraine de drone, agile et compétitive, répondant pleinement aux enjeux de l'économie de guerre.

La production de la munition téléopérée pourrait débuter en 2027, avec une capacité de 1 000 unités par mois dès la première année, avant une montée en puissance des capacités industrielles française dans le domaine.

Cette munition téléopérée a été conçue pour les conflits de haute intensité et doit apporter un nouvel avantage aux forces armées. Sa polyvalence lui permet d'être mise en oeuvre par un soldat débarqué, et déployée depuis plusieurs plateformes (véhicule de combat, aéronef ou plateforme navale). Elle est résistante au brouillage électromagnétique et équipée d'une tête militaire interchangeable selon la mission. TOUTATIS est capable de neutraliser des cibles telles que des véhicules de combat, tout en maintenant l'humain dans la boucle de décision.