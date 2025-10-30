 Aller au contenu principal
Renault et l'américain Stratus s'associent dans les batteries sans cobalt
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:30

Ampere, la filiale électrique et logiciels de Renault Group RENA.PA , et la start-up américaine Stratus Materials ont annoncé jeudi la signature d'un accord pour développer ensemble une technologie de batteries électriques sans cobalt pour les voitures.

L'industrie automobile, confrontée à des défis croissants pour sécuriser ses approvisionnements en métaux stratégiques, améliorer les performances et réduire le poids et le coût des véhicules, travaille sur différentes technologies de stockage d'électricité. nL8N3U508K

Le lithium-Oxyde de Manganèse (LXMOTM), de la famille du LNMO, offre une densité énergétique aussi élevée que la technologie NMC tout en présentant les avantages du LFP en terme de coût et de sécurité, ont expliqué Ampere et Stratus dans un communiqué commun.

Cette technologie est envisagée à l'horizon 2028 si les performances, testées dans le nouveau laboratoire Renault Ampere de Lardy, sont au rendez-vous.

ENCADRE-Du plomb au LFP, deux siècles de casse-tête pour stocker l'électricité nL8N3U508K

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

