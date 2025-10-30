Renault et l'américain Stratus s'associent dans les batteries sans cobalt

Ampere, la filiale électrique et logiciels de Renault Group RENA.PA , et la start-up américaine Stratus Materials ont annoncé jeudi la signature d'un accord pour développer ensemble une technologie de batteries électriques sans cobalt pour les voitures.

L'industrie automobile, confrontée à des défis croissants pour sécuriser ses approvisionnements en métaux stratégiques, améliorer les performances et réduire le poids et le coût des véhicules, travaille sur différentes technologies de stockage d'électricité. nL8N3U508K

Le lithium-Oxyde de Manganèse (LXMOTM), de la famille du LNMO, offre une densité énergétique aussi élevée que la technologie NMC tout en présentant les avantages du LFP en terme de coût et de sécurité, ont expliqué Ampere et Stratus dans un communiqué commun.

Cette technologie est envisagée à l'horizon 2028 si les performances, testées dans le nouveau laboratoire Renault Ampere de Lardy, sont au rendez-vous.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)