Renault émet avec succès des obligations pour €750 mlns

Renault RENA.PA :
* ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS POUR 750 MLNS D'EUROS
* VENANT À ÉCHÉANCE LE 9 JUIN 2031 ET PORTANT UN COUPON DE 4,125%
Texte original nGNE7s550c Pour plus de détails, cliquez sur 0175.HK
(Rédaction de Gdansk)
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