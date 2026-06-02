information fournie par Reuters • 02/06/2026 à 18:23

Renault émet avec succès des obligations pour €750 mlns

Renault RENA.PA :

* ÉMET AVEC SUCCÈS DES OBLIGATIONS POUR 750 MLNS D'EUROS

* VENANT À ÉCHÉANCE LE 9 JUIN 2031 ET PORTANT UN COUPON DE 4,125%

Texte original nGNE7s550c Pour plus de détails, cliquez sur 0175.HK

(Rédaction de Gdansk)