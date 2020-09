Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault développera et fabriquera la prochaine Nissan Micra-Gupta Reuters • 07/09/2020 à 12:17









PARIS, 7 septembre (Reuters) - Renault RENA.PA développera et fabriquera la prochaine Micra de son partenaire Nissan 7201.T dans le cadre de la stratégie de chef de file "leader-follower" en train d'être systématisée au sein de l'alliance franco-japonaise, a déclaré Ashwani Gupta, directeur général délégué de Nissan , dans une interview au Monde. "La Nissan Micra est produite aujourd'hui dans l'usine Renault de Flins sur une plate-forme Nissan. Mais il s'agit d'un segment - les petites voitures - et d'une région - l'Europe - sur lesquels Renault est leader", dit-il. "Pour la prochaine génération de Micra, nous suivrons Renault, et nous demanderons à Renault de développer et de fabriquer la future Micra pour nous", ajoute-t-il. "Où sera-t-elle produite ? Quelle sera la stratégie industrielle ? La décision appartient à Renault. Ce sera le cas aussi pour nos utilitaires en Europe. Nous suivrons Renault." Alors que les partenaires de l'alliance traversent une crise profonde après le départ de Carlos Ghosn, Renault, Nissan et Mitsubishi 7211.T comptent sur la mise en commun de projets et de fabrications pour accélérer leur redressement. La Micra est fabriquée depuis 2016 dans l'usine Renault des Yvelines, aux côtés de la Renault Zoé électrique. A la fin de vie des générations actuelles de ces deux modèles, vers 2024, le site doit cesser d'assembler des véhicules pour se spécialiser dans les activités de recyclage, l'une des principales décisions du plan drastique d'économies présenté en mai dernier. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

