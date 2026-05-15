Renault confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 08:53
Ces rachats de titres Renault seront réalisés en fonction des conditions de marché, sur une période débutant ce 15 mai et pouvant s'étendre jusqu'au 26 mai 2026 inclus, selon le constructeur automobile au losange.
Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de Renault Group à l'égard des bénéficiaires d'actions de performance ou de tout plan d'intéressement à long terme mis en oeuvre au profit du directeur général et des cadres dirigeants.
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