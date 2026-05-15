Plusieurs centaines de millions de dollars : Donald Trump impliqué dans des opérations boursières liées à de grandes entreprises américaines, selon des documents officiels

Les documents ne précisent pas s'il s'agit d'achats d'actions, d'obligations ou d'autres instruments financiers.

Donald Trump à Pékin, en Chine, le 14 mai 2026. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Des documents rendus publics par une agence gouvernementale révèlent que le président américain, Donald Trump, a été impliqué en 2026 dans une série de transactions financières liées à de grandes entreprises américaines. Si les documents ne précisent pas la nature exacte de ces opérations, ils révèlent tout de même un montant total de plusieurs centaines de millions de dollars.

Transmis par le Bureau d'éthique gouvernementale (OGE), ces documents, en tête desquels est accolé le nom du président américain, font notamment état d'opérations impliquant plusieurs poids lourds de la tech et de l'économie américaine, dont Amazon, Apple, Microsoft et Uber. Le fabricant de puces Nvidia ou encore le constructeur aéronautique Boeing sont aussi mentionnés.

Pour chacune de ces sociétés, les montants déclarés se situent dans des fourchettes allant de 1 à 5 millions de dollars. Les fichiers ne précisent toutefois pas la nature exacte des actifs concernés, par exemple s'il s'agit d'achats d'actions, d'obligations ou d'autres instruments financiers.

"Ventes" d'envergure

Les documents mentionnent également plusieurs "ventes" d'envergure, portant notamment sur Microsoft, Amazon et Meta, et comprises pour certaines entre 5 et 25 millions de dollars.

Le Bureau d'éthique gouvernementale est destiné à "éviter les conflits d'intérêts financiers et autres violations des règles déontologiques au sein des quelque 140 bureaux et agences de l'exécutif", peut-on lire sur son site internet.

D'autres documents financiers concernant le président américain ont déjà été rendus publics par le passé.

Les actifs du président américain sont logés dans un trust, administré par son fils, Donald Jr. Il s'agit d'un trust révocable, ce qui signifie qu'il peut, à tout moment récupérer la gestion directe de ses avoirs.