Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault-CA -19,2% au T1 à cause du virus, impact sur les résultats toujours impossible à évaluer Reuters • 23/04/2020 à 07:33









PARIS, 23 avril (Reuters) - Renault RENA.PA a fait état jeudi d'une chute à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier trimestre à cause du coup d'arrêt de la production et des ventes provoqué par l'épidémie de coronavirus dont l'impact sur les résultats 2020 est toujours impossible à évaluer. Le groupe au losange a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 10,125 milliards d'euros, en baisse de 19,2%. "En raison de la pandémie de COVID-19, le groupe a suspendu sa guidance 2020 en mars 2020. A ce jour, l'impact qu'aura cette pandémie sur les résultats du groupe est toujours impossible à évaluer", a indiqué Renault dans un communiqué Les volumes ont amputé la croissance du chiffre d'affaires de 14,1 points et la baisse des ventes aux partenaires Nissan ou Daimler (moteurs diesel, assemblage de véhicules) de 6,1 points, éclipsant une amélioration des prix de 2,8 points sur des nouveaux modèles comme Captur et Clio. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.21%