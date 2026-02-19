 Aller au contenu principal
Renault anticipe des opportunités futures pour travailler avec Nissan-DG
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:07

Le directeur général de Renault

RENA.PA , François Provost, et d'autres dirigeants du constructeur automobile ont déclaré jeudi:

* RENAULT GROUP ANTICIPE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS FUTURES POUR TRAVAILLER AVEC NISSAN UNE FOIS QUE CE DERNIER SERA STABILISÉ-DG

* RENAULT S'ATTEND À DES EFFETS DE CHANGES PLUS LOURDS EN 2026 QU'EN 2025-CFO

* RENAULT-L'ACTIVITE VEHICULES UTILITAIRES DEVRAIT RENOUER AVEC LA CROISSANCE CETTE ANNEE EN EUROPE-CHIEF GROWTH OFFICER

(Bureau de Paris)

