Renault anticipe des opportunités futures pour travailler avec Nissan-DG

Le directeur général de Renault
RENA.PA , François Provost, et d'autres dirigeants du constructeur automobile ont déclaré jeudi:
* RENAULT GROUP ANTICIPE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS FUTURES POUR TRAVAILLER AVEC NISSAN UNE FOIS QUE CE DERNIER SERA STABILISÉ-DG
* RENAULT S'ATTEND À DES EFFETS DE CHANGES PLUS LOURDS EN 2026 QU'EN 2025-CFO
* RENAULT-L'ACTIVITE VEHICULES UTILITAIRES DEVRAIT RENOUER AVEC LA CROISSANCE CETTE ANNEE EN EUROPE-CHIEF GROWTH OFFICER
(Bureau de Paris)
