Renault: annonce sa présence au salon IAA de Hanovre

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir qu'il sera présent au salon IAA Transportation à Hanovre, qui se tiendra du 16 au 22 septembre 2024.



À cette occasion, la marque dévoilera en première mondiale un concept car annonçant la prochaine génération de véhicules utilitaires, ainsi qu'un prototype du Master H2-Tech.



En plus de ses véhicules utilitaires, Renault mettra en avant ses innovations, avec un focus sur l'hydrogène via son corner HYVIA, ainsi que sur la gamme Mobilize, qui exposera Bento, un micro-utilitaire 100 % électrique.



Des ' keynotes ' quotidiennes permettront de présenter des solutions professionnelles telles que le financement, l'assurance et la gestion de flottes.





