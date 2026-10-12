Renault affirme qu'il pourrait augmenter sa production de véhicules électriques en France d'au moins 50 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe Renault RENA.PA pourrait augmenter sa production de véhicules électriques en France d'au moins 50 % au cours des 12 prochains mois, a déclaré lundi Fabrice Cambolive, directeur de la croissance de l'entreprise.
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