Renault accélère, Pluxee s'effondre à l'annonce d'un réajustement prolongé au Brésil

(Zonebourse.com) - Renault passe la vitesse supérieure dans le sillage de Stellantis, Kongsberg fait feu de tout bois et profite de la course aux armements tandis que Mersen électrise les investisseurs. Dans le rouge, Pluxee présente une addition salée pour 2027, Haleon peine à convaincre et Vonovia subit le poids de ses financements.

Actions en hausse

Mbank ( 11,6%) : la banque polonaise continue son envolée cette semaine et profite des résultats supérieurs aux attentes publiés par ses concurrentes du secteur : Millennium bcp, dont la filiale polonaise a vu ses charges hypothécaires refluer, et Bank Pekao ont toutes deux dépassé les prévisions trimestrielles, confirmant la résilience des marges dans le secteur bancaire polonais.

Kongsberg ( 7,7%) : le chiffre d'affaires du groupe norvégien de défense bondit à 10,84 MdsNOK contre 7,31 MdsNOK un an plus tôt, tandis que les prises de commandes explosent de 145%, à 23,3 MdsNOK, portant le carnet à 174 MdsNOK, grâce à la demande de missiles et de systèmes de défense aérienne.

Technip Energies ( 7,3%) : la société d'ingénierie et de technologies française bondit suite à un bénéfice net en hausse. Pour le troisième trimestre Technip Energies enregistre un bénéfice net de 89,3 MEUR, contre 89,6 MEUR à la même période de 2025 mais reste supérieur aux attentes. Si sur les neuf premiers mois de l'année le bénéfice net du groupe ressort en baisse plombé par des coûts supplémentaires impliqués par les tensions au Moyen-Orient, ces perturbations ont moins pesé sur la performance opérationnelle au troisième trimestre.

Mersen ( 6,9%) : l'équipementier a publié un chiffre d'affaires trimestriel record de 329,2 MEUR, en croissance organique de 14,2%, porté par le pôle Electrical Power. Le groupe relève pour la deuxième fois ses perspectives, anticipant une croissance organique de 6,5% à 7,5% pour 2026.

Avolta ( 6,2%) : le détaillant de voyage bâlois dépasse les attentes au troisième trimestre, avec une croissance organique de 4,6% contre 3,4% anticipé et un chiffre d'affaires sous-jacent de 4 MdsCHF. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs à moyen terme.

Renault ( 4,7%) : le constructeur automobile français accélère dans le sillage de Stellantis hier. Le chiffre d'affaires de Renault atteint 11,6 MdsEUR au troisième trimestre, en hausse de 1,4% à taux de change constants, contre un recul anticipé. Le groupe confirme ses objectifs 2026, dont une marge opérationnelle proche de 5,5%.

Actions en baisse

Pluxee (-13,3%) : l'ex-filiale de Sodexo publie des résultats pour l'exercice 2026 supérieurs au consensus. Cependant les investisseurs punissent des prévisions qualifiées "d'année de transitions" pour 2027. Le groupe vise désormais 440 MEUR d'EBITDA récurrent organique soit une baisse de 10% par rapport aux 488 MEUR. Cette prévision reflète un réajustement prolongé au Brésil, avec une harmonisation des conditions commerciales dans l'ensemble des programmes de titre-restaurant et d'alimentation.

Haleon (-13,1%) : le groupe britannique de santé grand public déçoit au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 2,87 MdsGBP, sous le consensus de 2,93 MdsGBP, et abaisse ses perspectives de croissance organique 2026 à 2,5%, le marché ne se laisse pas séduire par l'annonce d'un rachat d'actions.

Netcompany (-8,1%) : la société danoise de services informatiques recule après l'annonce du départ de son directeur commercial, Alexandros Manos, qui quittera ses fonctions le 31 décembre pour occuper un rôle de conseiller principal dès janvier 2027.

Amrize (-4,3%) : le fournisseur zougois de matériaux de construction abaisse ses prévisions annuelles à 12,2-12,4 MdsUSD, sous les 12,51 MdsUSD, après un chiffre d'affaires trimestriel de 3,77 MdsUSD, en retrait de 1,6% face au consensus.

Vonovia (-3,8%) : le premier bailleur résidentiel allemand dévisse après avoir abaissé ses objectifs 2026 et 2028, invoquant la hausse des coûts de refinancement et la faiblesse du marché transactionnel. Le groupe suspend ses nouveaux investissements de décarbonation, réduit son activité de construction neuve et menace d'atteindre un nouveau plus-bas depuis 2023.

St Jame's Place (-3,8%) : le gestionnaire de patrimoine britannique chute après ses résultats du troisième trimestre. Les entrées nettes s'effondrent à 570 MGBP, contre 1,76 MdGBP un an plus tôt, tandis que les entrées brutes reculent de 5,70 à 5,15 MdsGBP.

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