Renault abandonne la marque Mobilize pour se concentrer sur l'énergie
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 11:43
Dans un communiqué, le groupe automobile explique qu'il prévoit de se retirer de son projet de quadricycle électrique "Duo" tout comme de son service d'autopartage "Zity", tous deux basés à Milan, mais aussi de l'offre "Zity" à Madrid, qui sera progressivement arrêtée à compter de l'an prochain.
Il invoque, afin de justifier ses mesures, des perspectives de rentabilité financière limitées ou des synergies réduites avec ses activités de coeur.
La marque Mobilize, qui avait été créée en 2021 afin de permettre au constructeur de se diversifier, n'existera plus en tant que telle, à l'exception de l'entité de location longue durée Mobilize Financial Services, même si Renault dit envisager d'évaluer son utilisation commerciale pour d'autres offres au cours des prochains mois.
Parallèlement, la firme au losange compte franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d'électrification en intégrant directement à ses activités les solutions de recharge (à domicile et en itinérance) jusqu'alors développées par la marque Mobilize, expliquant considérer l'activité d'énergie comme une "priorité".
Les métiers liés à la recharge électrique seront désormais directement rattachés à ses opérations commerciales, sous la responsabilité de Fabrice Cambolive, le directeur du développement ("chief growth officer").
Valeurs associées
|37,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,07%
A lire aussi
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue en ordre dispersé vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, le Stoxx 600 s'acheminant vers sa troisième semaine consécutive de gains, alors que les investisseurs gardent l'espoir de nouvelles baisses des ... Lire la suite
-
Opération sauvetage, acte II : au lendemain de la décision de liquidation du groupe Brandt et de quelque 700 emplois, le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin, a assuré que le gouvernement croyait en la possibilité d'un "nouveau projet" industriel pour ... Lire la suite
-
UBS: Des élus suisses proposent un compromis sur les fonds propres, le titre à un plus haut de 17 ans
Un groupe de parlementaires suisses a proposé un compromis sur de nouvelles règles en matière de fonds propres pour UBS, a rapporté Neue Zuercher Zeitung, faisant grimper vendredi le cours de l'action à son plus haut niveau depuis 2008. Le gouvernement suisse souhaite ... Lire la suite
-
Renault Group a annoncé vendredi une restructuration de sa division de nouvelles mobilités "Mobilize Beyond Automotive", avec l'arrêt des activités d'autopartage, un ralentissement du déploiement des stations de charge rapide et un recentrage sur les activités ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer