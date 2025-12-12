information fournie par Boursorama avec AFP • 12/12/2025 à 13:49

Rachat de SFR: pour Iliad, l'offre conjointe "a toujours du potentiel"

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'offre de rachat conjointe déposée en octobre par Bouygues Telecom, Iliad, maison mère de Free, et Orange a "toujours du potentiel", a affirmé la directrice générale du groupe Iliad, dans un entretien au Wall Street Journal.

"Nous pensons toujours que cette offre a du potentiel et qu’elle était bien adaptée aux circonstances actuelles du marché", a déclaré Aude Durand dans cette interview au média américain.

Les trois concurrents français de SFR avaient déposé mi-octobre une offre de rachat des principaux actifs de l'opérateur, à hauteur de 17 milliards d'euros.

Rejetée dès le lendemain par Altice France, maison mère de Free, elle avait été aussitôt remise sur la table par les potentiels acheteurs.

Interrogé fin novembre au sujet du rejet de l'offre, le directeur général d'Iliad, Thomas Reynaud, avait répondu "on s'y attendait".

"Il est de bonne guerre pour le vendeur d'avoir comme réaction de rejeter la première offre qui lui est faite", avait-il ajouté.

Depuis, aucune nouvelle offre ou proposition de rachat n'a officiellement été déposée par les parties.

Altice France, dont l'actionnaire majoritaire est le milliardaire Patrick Drahi, a mis en oeuvre début octobre un large plan de restructuration financière qui a allégé la dette du groupe.

Résultat d'une négociation menée avec les créanciers, il a réduit de plus de 8 milliards d'euros les dettes du groupe, attribuant dans le même temps 45% des parts de l'entreprise aux créanciers.