Renault: 1ers tours de piste pour l'A525 de Alpine F1 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que BWT Alpine Formula One Team a donné, ce lundi, le coup d'envoi en piste de sa saison 2025 en Championnat du Monde FIA de Formule 1 avec la première apparition de l'A525 et de ses pilotes Pierre Gasly et Jack Doohan sur le Circuit International de Bahreïn.



Pierre et Jack ont partagé le programme limité à 200 kilomètres dans le cadre de la première des deux journées de tournage de l'équipe.



Ls pilotes reprendront la piste mercredi 26 février pour la première journée des essais officiels de présaison de Formule 1 à Bahreïn.







Valeurs associées RENAULT 48,94 EUR Euronext Paris +0,37%