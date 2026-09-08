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Renaissance Partners va racheter De Wave, fabricant d'aménagements intérieurs pour yachts
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 13:59
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Nouvelle version avec déclaration de Renaissance Partners)

La société italienne de capital-investissement Renaissance Partners a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir De Wave Group, un fabricant d'aménagements intérieurs pour yachts et navires de croisière basé à Gênes, auprès de la société d'investissement californienne Platinum Equity.

Reuters avait annoncé cette opération plus tôt mardi, une source proche du dossier estimant la valeur de la transaction à environ 400 millions d'euros (465 millions de dollars).

Platinum Equity, fondée à Beverly Hills par le milliardaire américain Tom Gores, actuel propriétaire de l'équipe de NBA des Detroit Pistons, avait acquis De Wave en 2019.

Platinum a développé De Wave par le biais d’acquisitions, en rachetant Tecnavi, FCR Finland et Mobil-Line en 2022, selon le site web de la société américaine.

Avec 1.400 collaborateurs à travers le monde, De Wave fabrique des aménagements intérieurs pour le secteur maritime, notamment des cabines, des modules de salles de bains et des systèmes de restauration à bord. Elle fournit ses services aux chantiers navals et aux opérateurs de croisière, et propose également des services de rénovation.

Fondée en 2014, De Wave a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2025.

La direction de De Wave devrait réinvestir le produit de la transaction dans l’entreprise.

Renaissance Partners a collaboré avec J.P. Morgan en tant que banque conseil, tandis que Fineurop Soditic a agi à la fois en tant que banque conseil et conseiller en dette.

($1 = 0,8600 euro)

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