Rémy Cointreau vise une croissance du bénéfice avec la mise en place du plan de relance

(Actualisé avec détails)

Le directeur général de Rémy Cointreau RCOP.PA , Franck Marilly, a déclaré jeudi que le groupe de spiritueux visait une hausse d’environ 100 millions d’euros de son résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028-29 et un doublement de ses activités dans le "Travel Retail" et les marchés émergents, dans le cadre du plan de transformation sur trois ans lancé en avril.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a fait état d’une baisse de 11,5% de son ROC annuel en données organiques pour l’exercice 2025-26 clos le 31 mars, et dit prévoir un retour à la croissance organique de son chiffre d'affaires ainsi qu’une légère amélioration de la marge opérationnelle courante en 2026-27.

Rémy Cointreau est confronté à un ralentissement sectoriel lié à la hausse du coût de la vie et à l’impact des droits de douane sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et la Chine.

Le titre a fortement chuté depuis 2023, perdant plus de 74% de sa valeur, pénalisé par plusieurs années de recul marqué du chiffre d'affaires, une succession d'abaissements des prévisions et l’abandon des objectifs fixés pour 2030 en raison du ralentissement sur ses principaux marchés.

Franck Marilly a déclaré vouloir relancer la performance du groupe et le rendre moins dépendant des cycles macroéconomiques, quitte à réduire les prix du cognac pour tirer les volumes.

Le groupe a indiqué qu’il lancerait une série de projets de croissance "majeurs" appelés à façonner la trajectoire du chiffre d'affaires, notamment un "lancement de l'innovation de rupture" pour Rémy Martin aux États-Unis au cours du premier trimestre de l’exercice 2027-28.

Le ROC du groupe a reculé de 11,5% en données organiques, à 165,4 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026, alors que 16 analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 12,8%, selon un consensus compilé par Rémy Cointreau.

(Rédigé par Elena Smirnova et Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)