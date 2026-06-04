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Les Bourses européennes ouvrent sans élan
information fournie par AFP 04/06/2026 à 09:14

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont ouvert sans fort élan jeudi, les indices profitant d'un léger repli des cours du brut malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient, mais craignant toujours un excès d'optimisme autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,31%, Francfort gagnait 0,24%, Milan 0,12% et Londres restait à l'équilibre (-0,01%).

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