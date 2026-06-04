 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 08:11

(Actualisé avec publication de Rémy Cointreau, Commerzbank et UniCredit)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA - Le directeur général Franck Marilly a déclaré jeudi que le groupe de spiritueux visait une hausse d’environ 100 millions d’euros de son résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028-29 et un doublement de ses activités dans le "Travel Retail" et les marchés émergents, dans le cadre du plan de transformation sur trois ans lancé en avril.

* COMMERZBANK CBKG.DE est en contact avec l'autorité de régulation allemande BaFin au sujet des récentes informations communiquées par la banque italienne UNICREDIT CRDI.MI concernant le taux de participation à son offre publique d'achat sur l'établissement allemand, selon une note interne consultée mercredi par Reuters.

* BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mercredi soir que sa filiale Colas avait remporté la première phase des travaux du tramway d'Helsinki.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BOUYGUES
49,6100 EUR Euronext Paris 0,00%
COMMERZBANK
36,4100 EUR XETRA 0,00%
FORVIA (EX FAURECIA)
11,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
REMY COINTREAU
37,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
UNICREDIT
73,500 EUR MIL 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,88 -0,52%
ABIVAX
71,25 0,00%
CAC 40
8 150,42 0,00%
2CRSI
55,45 0,00%
SOITEC
165,7 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank