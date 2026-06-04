Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec publication de Rémy Cointreau, Commerzbank et UniCredit)
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* RÉMY COINTREAU RCOP.PA - Le directeur général Franck Marilly a déclaré jeudi que le groupe de spiritueux visait une hausse d’environ 100 millions d’euros de son résultat opérationnel courant (ROC) d’ici 2028-29 et un doublement de ses activités dans le "Travel Retail" et les marchés émergents, dans le cadre du plan de transformation sur trois ans lancé en avril.
* COMMERZBANK CBKG.DE est en contact avec l'autorité de régulation allemande BaFin au sujet des récentes informations communiquées par la banque italienne UNICREDIT CRDI.MI concernant le taux de participation à son offre publique d'achat sur l'établissement allemand, selon une note interne consultée mercredi par Reuters.
* BOUYGUES BOUY.PA a annoncé mercredi soir que sa filiale Colas avait remporté la première phase des travaux du tramway d'Helsinki.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4261OA
(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer