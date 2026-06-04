Remy Cointreau trinque à la reprise, Universal perd le rythme

Abivax reprend un peu de terrain après sa chute de début de semaine, tandis que Rémy Cointreau rassure avec des perspectives de reprise progressive. A l'inverse, Sivers Semiconductors subit des prises de bénéfices après la vente de titres d'un dirigeant et Universal Music recule avec la cession de la participation de Pershing Square.

Actions en hausse :

Abivax ( 11%) : après une chute de près de 40% en début de semaine, la biotech française connaît un rééquilibrage. Le mouvement est accompagné de plusieurs ajustements d'analystes : Portzamparc reste à conserver et relève son objectif de cours de 63 à 70 EUR, tandis que Stifel maintient sa recommandation à acheter, malgré un objectif abaissé de 142 à 115 EUR.

Remy Cointreau ( 9%) : le groupe de spiritueux a annoncé un retour à une croissance organique durable de ses revenus, avec une amélioration progressive de la dynamique pour l'exercice 2026-2027. Le groupe vise également une légère amélioration organique de la marge opérationnelle courante. Les résultats de l'exercice clos fin mars se sont révélés conformes à ses attentes et légèrement supérieurs à celles des analystes.

Puma ( 4%) : la société d'habillement de sport profite d'une recommandation positive de Citi. La banque passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé à 35 EUR, contre 27,50 EUR auparavant.

Capgemini ( 3%) : le groupe de conseil et de services informatiques est porté par le soutien de BofA, qui réitère sa recommandation à acheter avec un objectif de cours de 139 EUR. La banque met en avant les opportunités de croissance liées à l'IA agentique, un thème présenté comme un relais pluriannuel pour accompagner la transformation des entreprises.

Maire ( 2%) : l'entreprise italienne a annoncé que sa filiale Tecnimont a remporté des travaux complémentaires d'une valeur d'environ 900 MUSD, dans le cadre d'un projet onshore de grande envergure. Ces travaux additionnels visent à soutenir l'optimisation d'installations pétrolières et gazières existantes.

Actions en baisse :

Sivers Semiconductors (-15%) : après une envolée de plus de 2000% cette année, le groupe suédois voit son directeur de division céder l'intégralité de sa participation pour 100 MSEK. Le marché y voit un signe de désengagement, ce qui accentue les prises de bénéfices.

Universal Music (-6%) : le milliardaire Bill Ackman via son hedge fund Pershing Square, prévoit de céder sa participation dans Universal Music. C'est Bank of America qui orchestrera la vente de 80,6 millions d'actions dans une fourchette de prix comprise entre 17,66 EUR et 18,62 EUR par action.

Roche Holding (-5%) : le groupe de santé suisse n'a pas réussi à faire changer l'avis de Jefferies. L'analyste Michael Leuchten maintient son conseil à vendre avec un objectif de cours à 230 CHF soit près de 25% en dessous du cours actuel.

Pirelli (-5%) : le spécialiste américain de la vente à découvert Grizzly Research prend une position courte sur le fabricant de pneus Le cabinet est entre autres connu pour son rapport sur Temu concernant des logiciels espions qui a servi de base à plusieurs actions en justice.