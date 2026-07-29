Rémy Cointreau surpasse les attentes au T1 mais les doutes sur la reprise du marché du cognac pèsent

Le logo de Cointreau dans la distillerie Cointreau située à Saint-Barthélemy-d'Anjou

Rémy Cointreau a fait état mercredi ‌d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 1,3% au premier trimestre de son exercice, ​progression meilleure que prévu à la faveur, selon le groupe de spiritueux, d'un recul limité de ses ventes dans la région Amériques.

Sur la période, Rémy Cointreau a déclaré un chiffre ​d'affaires de 223,2 millions d'euros alors que les analystes tablaient en moyenne sur 218,8 millions d'euros, selon un ​consensus compilé par l'entreprise.

La division cognac du groupe, ⁠dont le chiffre d'affaires progresse de 7,7% sur les trois premiers mois de ‌l'exercice - une hausse également supérieure aux attentes - a dégagé une progression des ventes dans la région Asie-Pacifique malgré un recul attendu des ventes ​en Chine.

"Dans la région Amériques, ‌les ventes affichent un léger recul, pénalisées par un effet de ⁠déstockage au Canada et une base de comparaison élevée en Amérique latine", note un communiqué du groupe, soulignant une résilience des performances commerciales aux États-Unis.

Le titre chutait toutefois de ⁠5,53% à Paris ‌vers 09h41 GMT, les analystes soulignant que les résultats supérieurs aux prévisions ⁠ne signalaient pas encore une reprise durable sur les deux principaux marchés du ‌groupe.

"On observe certains signes positifs, mais pas encore de reprise pour le ⁠cognac, ni aux États-Unis ni en Chine", ont indiqué les analystes ⁠de Bernstein dans une ‌note.

"Les prix du cognac restent sous pression, la situation en Chine n’est pas encore stabilisée ​et la distribution aux États-Unis ajoute des ‌incertitudes à court terme", ont déclaré les analystes de Barclays.

Le chiffre d'affaires de la division liqueurs et spiritueux ​a reculé de 6,6% en organique, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 1,5%.

Jefferies a indiqué que les performances du cognac, meilleures que prévu, ⁠et le maintien des objectifs devraient rassurer les investisseurs, même si la faiblesse du secteur des liqueurs et spiritueux et la nécessité d'une accélération au second semestre pourraient limiter le potentiel de hausse.

Rémy Cointreau a confirmé ses objectifs annuels, dont "un retour à une croissance organique durable du chiffre d'affaires".

(Rédigé par Etienne Breban, avec Hugo Lhomedet et Emma Rumney, ​édité par Benoit Van Overstraeten)