La Russie réclame l'arrestation du patron de Telegram, accusé de "complicité de terrorisme"

Le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, assistant à un combat de MMA entre le Russe Said Nurmagomedov et l'Américain Mario Bautista à Abou Dhabi, le 25 octobre 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )

La Russie a annoncé mercredi avoir déclenché une procédure de recherche internationale à l'encontre du patron de Telegram Pavel Durov, l'accusant de "complicité de terrorisme" et affirmant que sa messagerie est utilisée par les services de sécurité ukrainiens à des fins de recrutement.

Né en Russie et détenteur de passeports français et émirati, Pavel Durov, 41 ans, a été mis en examen en 2024 en France, ce pays lui reprochant de ne pas agir contre la diffusion de contenus criminels sur Telegram.

En Russie, cette messagerie est l'une des plus populaires, utilisée aussi bien par des citoyens ordinaires que par le Kremlin, les principaux ministères ou les forces de l'ordre.

Mercredi, les services russes de sécurité (FSB) ont dit avoir émis "un avis de recherche international" à l'encontre de Pavel Durov, sans toutefois préciser la nature de cette notice, ni si les autres pays l'accepteraient.

Le milliardaire est accusé en Russie de "complicité de terrorisme" dans le cadre d'une "enquête criminelle" sur le recrutement de jeunes Russes pour des activités de sabotage par les services secrets ukrainiens, a souligné le FSB dans un communiqué.

Sollicités par l'AFP après cette annonce, ses avocats français n’ont pas voulu faire de commentaires pour l'instant.

"Pavel Durov n'a pas souhaité réagir à ce stade", a de son côté déclaré la plateforme Telegram à l'AFP.

Le FSB reproche à sa messagerie Telegram de ne pas avoir supprimé un bot de rencontres populaire utilisé, selon Moscou, par les services secrets ukrainiens pour entraîner de jeunes Russes "dans des activités terroristes et de sabotage".

Selon le communiqué, 46 citoyens russes âgés de 12 à 22 ans, qui ont recouru à Leo Match Bot, interdit en Russie, ont été arrêtés depuis juillet 2025 dans différentes régions russes pour agression de membres des forces de l'ordre et actes de sabotage contre des infrastructures énergétiques et de transport.

Restrictions

Ils ont tous été contactés sur ce bot par des agents des services secrets ukrainiens qui se faisaient passer pour des jeunes filles afin de faire ensuite pression sur eux et leur faire agresser des policiers et incendier des sites d'infrastructure, assure le FSB.

La Russie, qui mène une offensive de grande envergure en Ukraine depuis février 2022, fait face à des restrictions sans précédent imposées par les autorités depuis des mois dans le numérique, en particulier dans l'accès à Telegram et à une autre messagerie, WhatsApp.

Ces messageries sont accusées d'être utilisées par les services ukrainiens contre la sécurité du pays.

Pavel Durov est un libertarien revendiqué, chantre de la confidentialité d'internet mais controversé pour son refus de toute modération sur la messagerie Telegram qu'il a cofondée en 2013. Les autorités russes avaient déjà tenté de la bloquer en 2018, avant d'y renoncer.

Après une interpellation spectaculaire en France à sa descente d'avion en août 2024, Pavel Durov, naturalisé français en 2021, a été mis en examen il y a deux ans par la justice française pour une série d'infractions relevant de la criminalité organisée.

Il lui est reproché de ne pas avoir agi contre les utilisations délictuelles de sa messagerie par ses abonnés, notamment par une absence de modération et de collaboration avec les enquêteurs.

Outre une caution de cinq millions d'euros, son contrôle judiciaire lui interdisait initialement de voyager et l'obligeait à pointer toutes les deux semaines dans un commissariat mais il a bénéficié d'un assouplissement de ces mesures en 2025.

Il a, dans un premier temps, obtenu la levée de l'interdiction de voyager, ce qui lui a permis de se rendre à Dubaï, où il s'est établi, puis, dans un deuxième temps, de l'obligation de pointer au commissariat de Nice (sud-est de la France) et il n'est donc plus tenu de retourner en France tous les 14 jours.

Fin juillet, il affirmait sur son compte Telegram être allé en Géorgie, une ex-république soviétique du Caucase.