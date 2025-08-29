Rémy Cointreau revoit à la baisse l'impact des droits de douane

(AOF) - Après l'accord conclu depuis le 1er août entre les États-Unis et l’Union européenne, instauran un taux de droits de douane de 15% (contre 30% initialement envisagés), Rémy Cointreau a mis à jour ses hypothèses pour l’exercice 2025-26. L'impact net global estimé des droits de douane sur le Résultat Opérationnel Courant est revu à la baisse, de 45 millions d’euros à 30 millions d’euros : 10 millions d’euros en Chine (inchangé) et 20 millions d’euros aux Etats-Unis (contre 35 millions d’euros précédemment).

En conséquence, Rémy Cointreau anticipe désormais une baisse organique du ROC à mid-single digit en 2025-26 (contre une baisse à mid-to-high single digit précédemment).

L'entreprise réaffirme par ailleurs son objectif d'une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires à mid-single-digit, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis.

=/ Points clés /=

- Groupe de spiritueux né en 1724, avec 12 marques mondiales : Remy Martin et Louis XIII pour les cognacs, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau, Metax, St-Rémy, Mount Gay, The Botanis, Malt Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland, Hautes Glaces - et 2 marques d’exception - Telmont, Belle de Brillet ;

- Ventes de 1,2 Md€ réparties entre 2 divisions – le cognac pour 65%, les liqueurs et spiritueux pour 33%, la part des marques partenaires ayant été réduite à 2% ;

- Positionnement international, l’Asie-Pacifique étant 1er marché du groupe (40% des ventes) dans les Amériques (38%) ;

- Ambition 2030 : place de n°1 mondial des spiritueux d’exception, avec une part de 65% dans les ventes, maîtrise des prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50€ via le renforcement du contrôle de circuit de distribution (85% des ventes) ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (56,43 % des actions et 70,52 % des droits de vote), Marie-Amélie de Leusse présidant le conseil de 12 administrateurs, Eric Vallat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires face à la chute du chiffre d’affaires :

- diminution des coûts drastique et structurelle de 145 M€, réduction de 10% des effectifs non opérationnels et adoption d’un nouveau plan d’économies, de + 50 M€,

- restructuration en 2 divisions de l’organisation commerciale, niveau élevé (21,4%du chiffre d’affaires) des investissements et approche marketing ciblée par produit, client ou zone géographique (France, Italie et Royaume-Uni en Europe…),

- montée en puissance de l’e-commerce, à 20% des ventes,

- Stratégie environnementale visant le nez zéro en 2050 :

- d’ici 2030 : déploiement du plan « New Generation Terroirs » : conversion totale des agriculteurs et viticulteurs directs à l’agroécologie (vs 6 % à fin mars) et durcissement de la gestion de l’eau (- 20% de prélèvement par litre d’alcool),

- recours intégral aux énergies renouvelables et réduction de moitié des émissions de CO2 par bouteille ;

- Poursuite de la remontée de la rentabilité des liqueurs et spiritueux, inférieure de 2 fois à celle du cognac qui contribue aux 8/10èmes du bénéfice opérationnel ;

- Droits de douane additionnels (38,1%) sur les importations de cognac en Chine en attente de confirmation : estimation d’un impact marginal pour l’exercice en cours et activation du plan d’actions pour en atténuer les effets à partir de 2025-26 ;

- Bilan solide avec 1,85 Md€ de capitaux propres mais hausse de la dette nette à 650 M€, soit un effet de levier de 1,68.

=/ Défis /=

- Forte saisonnalité des ventes et, depuis 2 ans, réduction de la visibilité : inflation des coûts de production et réductions de stocks aux Etats-Unis ;

- Après un premier semestre marqué par un recul de 17,8 % des ventes sur les trois premiers mois de l’exercice , objectifs 2024-25 confirmés dans le bas de la fourchette, soit un repli de 18 % des ventes et une marge opérationnelle entre 21 et 22%;

- Stratégie 2029-30 aux objectifs confirmés : reprise à partir de 2025-26 de la trajectoire de croissance, marge brute de 72% et marge opérationnelle courante de 33% ;

- Dividende 2023-24 de 2 €, payable en numéraire ou actions -option retenue par le holding familial ORPAR.