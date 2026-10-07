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Rémy Cointreau retrouve de l'optimisme en attendant ses résultats
information fournie par AOF 07/10/2026 à 15:09

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(Zonebourse.com) - L'action Rémy Cointreau signe l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120, portée par un vent d'optimisme à trois semaines de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel, qui pourrait refléter les premiers effets positifs du nouveau cap stratégique du groupe sur son activité.

Peu après 15h, le titre du groupe de spiritueux s'adjuge 3,62% à 42,96 euros, affichant la 4e meilleure performance du SBF 120, lui-même en baisse de 1,1% au même moment.

Le propriétaire du cognac Rémy Martin, de la liqueur Cointreau et du gin The Botanist, a prévu de publier son chiffre d'affaires du 2e trimestre le mercredi 28 octobre.

Dans une note de recherche publiée dans la matinée, les analystes de Jefferies, à l'achat sur le titre, disent anticiper une croissance organique de 2,5% en accélération par rapport aux 1,3% enregistrés sur le 1er trimestre.

Le bureau d'études déclare par ailleurs s'attendre à ce que le groupe familial renouvelle ses objectifs pour l'exercice 2026/2027, à commencer par celui d'un retour à une croissance organique positive.

Premiers signes d'amélioration en vue

De son point de vue, le marché se tournera ensuite vers la publication des résultats semestriels, attendue en novembre, afin d'obtenir davantage d'indications concernant les retombées du plan stratégique "RC Forward" et de l'orientation choisie par le nouveau directeur général, basée sur une approche plus équilibrée entre montée en gamme (premiumisation) et une meilleure accessibilité à ses produits.

"Le marché a besoin d'être rassuré sur le fait que les résultats ont atteint un point bas et qu'une trajectoire de reprise se dessine", souligne Jefferies.

"Bien que les tendances sous-jacentes restent compliquées aux Etats-Unis et en Chine, on observe les premiers signaux d'une amélioration séquentielle", ajoutent ses analystes.

"A mesure que la dynamique des ventes finales tendra à s'améliorer, la confiance dans le redressement devrait se renforcer et le titre se revaloriser", conclut l'intermédiaire, dont l'objectif de cours de 52 euros fait apparaître un potentiel de hausse de 25%.

Le titre avait toutefois reculé au cours des dernières séances, pénalisé par l'apparition d'un nouveau vendeur à découvert, le fonds Capital Fund Management qui a ouvert une position courte à hauteur de 0,50% du capital.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 15:09:00.

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