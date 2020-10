Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau relève sa prévision de ROC pour le S1 2020-2021 Reuters • 20/10/2020 à 07:37









RÉMY COINTREAU RELÈVE SA PRÉVISION DE ROC POUR LE S1 2020-2021 PARIS (Reuters) - Rémy Cointreau a relevé mardi sa prévision de résultat opérationnel courant pour son premier semestre 2020-2021 alors que le groupe de vins et spiritueux a réussi à limiter le repli de ses ventes au deuxième trimestre, en dépit de la pandémie due au nouveau coronavirus, grâce à une demande soutenue aux Etats-Unis. Le producteur de cognac prévoit désormais une baisse organique de son résultat opérationnel courant de 25% à 30% pour le premier semestre 2020-2021, contre un repli attendu de 35% à 40% précédemment. Lors du deuxième trimestre de son exercice décalé, de juillet à septembre, les revenus du groupe ont reculé de 4% en données organiques, à 280,8 millions d'euros, alors qu'ils avaient baissé de 33,2% au cours des trois mois précédents. Les ventes de cognac, sa principal source de revenus, ont vu leur repli limité à 2,5% au deuxième trimestre, grâce à la demande aux Etats-Unis et à une reprise en Chine continentale. Ces deux facteurs devraient continuer à porter la performance de Rémy Cointreau au deuxième semestre 2020-2021, a indiqué le groupe, qui souffre néanmoins du très faible niveau des ventes de duty free et de la fermeture des bars dans de nombreux pays. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -1.34%