CAC 40
7 709,07
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rémy Cointreau, Plastivaloire, Vinci...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 29/08/2025 à 09:14

(AOF) - Air France-KLM

Air France-KLM a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), 500 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux de la compagnie aérienne. Cette dernière explique que cette opération lui permet de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette.

Carrefour

Carrefour a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à échéance 2028 pour un montant total de 500 millions d'euros. Cette somme, précise le géant de la distribution, sera allouée à la restructuration de la dette de la filiale brésilienne du groupe.

GenSight Biologics

GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, annonce le report de la publication de ses résultats financiers semestriels, au 29 septembre après la clôture des marchés. Ils étaient prévus initialement le 19 septembre. Ce report permet aux commissaires aux comptes de la société de finaliser l'ensemble des procédures d'audit nécessaires conformément aux normes professionnelles les plus strictes.

Memscap

Le fournisseur de solutions de capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical annoncera ses résultats du premier semestre.

Orange

Orange emprunte sur le marché obligataire 900 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 3,75%. Grâce à cette émission, le groupe "poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan", précise un communiqué.

Plastivaloire

Plastivaloire a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 10,7% au troisième trimestre, à 187,6 millions d'euros. Une performance "meilleure qu'attendue", dixit l'équipementier automobile, qui provient de cadences de production bien orientées, tant dans l'automobile que dans l'industrie. Par zone géographique, l'activité en Europe ressort à 162,8 millions d'euros, en hausse de 11,3%. La zone Amérique (États-Unis-Mexique) renoue avec la croissance et enregistre un chiffre d'affaires trimestriel de 24,9 millions d'euros, en croissance de 6,9%.

Rémy Cointreau

Après l'accord conclu depuis le 1er août entre les États-Unis et l'Union européenne, instaurant un taux de droits de douane de 15% (contre 30% initialement envisagés), Rémy Cointreau a mis à jour ses hypothèses pour l'exercice 2025-26. L'impact net global estimé des droits de douane sur le Résultat Opérationnel Courant est revu à la baisse, de 45 millions d'euros à 30 millions d'euros : 10 millions d'euros en Chine (inchangé) et 20 millions d'euros aux Etats-Unis (contre 35 millions d'euros précédemment).

Schneider Electric

Schneider Electric a lancé le 26 août, une émission obligataire de 3,5 milliards d'euros sous programme EMTN (Euro Medium Term Note) en 4 tranches arrivant à échéance respectivement en septembre 2027 avec un coupon variable, à 4 ans avec un coupon fixe de 2,625%, à 6,5 ans avec un coupon fixe de 3% et à 12 ans avec un coupon fixe de 3,624%. " Cette transaction contribuera au financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limite, portant la participation du groupe à 100%. " précise le spécialiste de la gestion de l'énergie.

Vinci

Ludovic Demierre est nommé directeur des ressources humaines de Vinci et rejoint son comité exécutif. Il succède à Jocelyne Vassoille qui occupait ce poste depuis 2020. Âgé de 53 ans,il a réalisé l'essentiel de sa carrière dans le groupe Vinci. Entré comme ingénieur d'études en 1995, il devient directeur des ressources humaines de Vinci Construction France pour les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté en 2002. En janvier 2014, Ludovic Demierre est nommé directeur du développement des ressources humaines de Vinci Construction en 2021.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
13,4850 EUR Euronext Paris -1,06%
CARREFOUR
12,3100 EUR Euronext Paris -0,81%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,1632 EUR Euronext Paris +1,24%
MEMSCAP REGPT
4,0000 EUR Euronext Paris +0,63%
ORANGE
13,7950 EUR Euronext Paris +0,44%
PLASTiVALOIRE
1,5300 EUR Euronext Paris +19,53%
REMY COINTREAU
53,8500 EUR Euronext Paris -1,46%
SCHNEIDER ELECTRIC
210,7000 EUR Euronext Paris -1,40%
VINCI
116,0000 EUR Euronext Paris -0,94%
