La REF25 : retrouvez le débat de clôture
information fournie par Boursorama 29/08/2025 à 10:30

La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, académique et sociétal. Thème central des discussions : «Jeu Décisif – L'heure des choix». Un sujet en prise avec l'actualité récente du pays. Suivez le direct en vidéo à partir de 9h.

La REF25
