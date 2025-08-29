La REF25 : retrouvez le débat de clôture information fournie par Boursorama • 29/08/2025 à 10:30









La 7ᵉ édition de la Rencontre des Entrepreneurs de France se tient les 27 et 28 août 2025 au Stade Roland-Garros. Au programme : des dizaines de plénières de haut niveau, plus de 150 intervenants français et internationaux issus du monde économique, politique, académique et sociétal. Thème central des discussions : «Jeu Décisif – L'heure des choix». Un sujet en prise avec l'actualité récente du pays. Suivez le direct en vidéo à partir de 9h.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.