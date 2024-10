Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy-Cointreau : menace le plancher des 61E information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) -Remy-Cointreau menace le plancher des 61E du 18 septembre dernier et s'enfonce jusque vers 60,5E.

Une rupture libèrerait un potentiel de repli vers 56,5E, le plancher du 11 février 2016 puis jusque sur le support des 49,5E du 11 septembre 2015.





Valeurs associées REMY COINTREAU 60,90 EUR Euronext Paris -2,64%