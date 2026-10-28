Rémy Cointreau: Le CA avance plus que prévu au T2, objectifs annuels confirmés

Le logo de Remy Cointreau SA est représenté dans la distillerie Cointreau de Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

Rémy Cointreau RCOP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires organique en progression de 4,2% sur un an au deuxième trimestre de son exercice, une hausse supérieure aux attentes, et a confirmé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires organique du groupe de spiritueux s'établit à 280,1 millions d'euros sur la période juillet-septembre. Les analystes s'attendaient à ce qu'il augmente de 3,6%, selon un consensus compilé par Rémy Cointreau.

Le chiffre d'affaires de la division cognac avance de 12,4% sur un an au trimestre, à 189,9 millions d'euros, au-dessus des attentes de 186,4 millions d'euros.

"Cette performance reflète, comme attendu, une forte accélération des ventes dans la région APAC, notamment en Chine à l'occasion du Mid-Autumn Festival", précise un communiqué au sujet de la division, mentionnant également un recul des ventes dans la région Amériques.

Mais TP ICAP Midcap estime que la récente remontée du cours de l'action laisse peu de marge de hausse, même si les tendances opérationnelles continuent de s'améliorer.

"Le couple rendement/risque nous paraît désormais défavorable : non que la trajectoire se dégrade, mais parce que le marché l'a devancée", explique Sarah Thirion, "Equity Strategist" chez le courtier, qui abaisse sa recommandation sur le titre à "vendre" contre "conserver".

Rémy Cointreau note par ailleurs que l'impact des droits de douane sur le résultat opérationnel courant est estimé à cinq millions d'euros pour l'année, contre 20 millions d'euros précédemment.

Les analystes de Jefferies notent que la hausse des ventes de cognac a été en partie favorisée par l'échelonnement des expéditions vers la Chine, tandis que les économies réalisées sur les droits de douane sont réinvesties plutôt que de servir à rehausser les prévisions de bénéfices.

Vers 09h07 GMT, l'action Rémy Cointreau cédait 5,8% à 47,7 euros, lanterne rouge de l'indice SBF 120, lui-même stable au même moment.

Dans son sillage, le titre de son concurrent Pernod Ricard PERP.PA reculait de 1,7%, parmi les pires performances du CAC 40 .FCHI .

Le groupe présentera ses résultats semestriels le 25 novembre et dévoilera ses objectifs financiers à moyen terme.

(Rédigé par Etienne Breban et Hugo Lhomedet, édité par Benoit Van Overstraeten)