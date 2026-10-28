BASF relève à nouveau sa prévision de bénéfice récurrent 2026

PHOTO D'ARCHIVES : Vue générale de l'usine de l'entreprise chimique BASF à Schwarzheide

Le groupe chimique allemand ‌BASF a rehaussé mercredi ses prévisions pour 2026 pour la deuxième ​fois cette année, après un résultat opérationnel du troisième trimestre supérieur aux attentes, les fournisseurs européens de produits chimiques bénéficiant d'une ​hausse de la demande liée à la guerre en Iran.

La fermeture du détroit d’Ormuz ​s’est avérée être une aubaine inattendue ⁠pour les entreprises chimiques allemandes, les perturbations de l’approvisionnement en ‌provenance du Moyen-Orient ayant fait grimper la demande locale, ce qui a redonné de l’élan à ce ​secteur en difficulté, ‌alors même que les prix de l’énergie s’envolent.

BASF a ⁠déclaré s'attendre à ce que son résultat opérationnel ajusté se situe entre 7,4 et 7,8 milliards d'euros cette année, contre une ⁠fourchette de 6,9 ‌à 7,7 milliards d'euros qu'il avait annoncée en juillet.

Le ⁠groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 16,4 milliards ‌d’euros au troisième trimestre, dépassant de près de 5% ⁠les prévisions des analystes selon un sondage réalisé par ⁠BASF, grâce à ‌une hausse des prix destinée à compenser les coûts énergétiques ​et, dans une moindre mesure, ‌à une augmentation des volumes.

L'activité agricole, que BASF prévoit de coter à la Bourse de ​Francfort, a fait figure d'exception, enregistrant une chute de 20% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année ⁠dernière.

Le groupe prévoit d’introduire en bourse sa branche agricole d’ici mi-2027. Cette unité est en concurrence, dans les secteurs des semences et des pesticides, avec Bayer, Corteva et la société chinoise Syngenta.

(Tristan Veyet à Gdansk, Patricia Weiss à Francfort; version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)