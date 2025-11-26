 Aller au contenu principal
Remy-Cointreau : la glissade s'accélère, 'gap' de rupture sous 39E
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:25

Le calvaire continue pour les actionnaires de Remy-Cointreau qui valide un nouveau signal d'alerte avec un 'gap' de rupture sous 39E (ex-zénith de fin janvier 1994, il y a presque 32 ans).
Le titre retrouve des niveaux plus testés depuis la mi-mai 2010 et semble se diriger vers un palier de soutien très long terme de 34E (objectif confirmé par la règle du report d'amplitude : dernière oscillation entre 50 et 42E du 14 au 22 octobre).

