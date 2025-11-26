Remy-Cointreau : la glissade s'accélère, 'gap' de rupture sous 39E
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 11:25
Le titre retrouve des niveaux plus testés depuis la mi-mai 2010 et semble se diriger vers un palier de soutien très long terme de 34E (objectif confirmé par la règle du report d'amplitude : dernière oscillation entre 50 et 42E du 14 au 22 octobre).
Valeurs associées
|38,3600 EUR
|Euronext Paris
|-1,99%
A lire aussi
-
Le tribunal judiciaire de Paris a repoussé mercredi au 5 décembre l'examen de la requête de l'Etat français de suspendre Shein pour trois mois, à la suite de la découverte d'objets pédopornographiques et d'armes de catégorie A sur la plateforme de vente en ligne. ... Lire la suite
-
par Karolos Grohmann Le nombre record de pays qui participeront aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, dont une forte équipe de Chine, et le cadre idéal des montagnes italiennes doivent permettre au mouvement paralympique de poursuivre son développement, ... Lire la suite
-
Dans le port de Sète (Hérault) une rangée de camions semi-remorques et leurs chauffeurs attendent patiemment de "prendre le train". Quasi simultanément, en face, une autre rangée de poids-lourds se prépare à descendre des wagons: l'autoroute ferroviaire est née. ... Lire la suite
-
Exclusif: EDF envisage de vendre la totalité de son unité de production d'énergie renouvelable aux États-Unis
par Forrest Crellin, David French et Andres Gonzalez EDF évalue la possibilité de vendre jusqu'à 100% de sa participation dans son unité américaine d'énergie renouvelable, a déclaré le directeur général Bernard Fontana mercredi, alors que l'électricien public français ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer