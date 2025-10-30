 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 132,47
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Remy-Cointreau : dévisse de -12% vers 41,5E, menace le support des 42,2E du 14/10
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 11:14

Remy-Cointreau qui dévisse de -12% vers 41,5E est venu menacer le support des 42,2E du 14/10 avant de se reprendre partiellement et de refranchir 43E, l'ex-plancher du 26 juin dernier.
Mais la vision optimiste, c'est peut-être celle qui consiste à y voir un re-test du plancher annuel des 41E du 7 avril dernier, ce qui pourrait constituer l'ébauche d'un 'double-bottom' moyen terme.

Valeurs associées

REMY COINTREAU
43,8400 EUR Euronext Paris -6,60%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank