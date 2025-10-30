Remy-Cointreau : dévisse de -12% vers 41,5E, menace le support des 42,2E du 14/10
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 11:14
Mais la vision optimiste, c'est peut-être celle qui consiste à y voir un re-test du plancher annuel des 41E du 7 avril dernier, ce qui pourrait constituer l'ébauche d'un 'double-bottom' moyen terme.
Valeurs associées
|43,8400 EUR
|Euronext Paris
|-6,60%
