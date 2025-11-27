 Aller au contenu principal
Rémy Cointreau confiant pour renouer avec la croissance au second semestre
information fournie par AOF 27/11/2025 à 10:59

(AOF) - Rémy Cointreau (+4,25% à 39,74 euros) enregistre une des plus fortes progressions du SBF 120 après la publication ce matin de résultats moins pire que prévu au premier semestre de son exercice 2025/2026. Le résultat opérationnel courant s’est établi à 108,7 millions d'euros, en baisse de 13,6% en organique contre un recul anticipé de 17,4%. Il s'est replié en raison d'une baisse des revenus et de la marge brute liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable. Déjà connu, le chiffre d'affaires a reculé de 8,3% en données publiées, à 489,6 millions d'euros.

Celui-ci, en baisse de 4,2% en organique, est pénalisé par un effet défavorable des devises de 4,1%, principalement lié à l'évolution du dollar et du renminbi.

En outre, le bénéfice net part du groupe a fondu de 31,3% en publié, à 63,1 millions d'euros, soit une marge nette de 12,9%, en retrait de 4,3 points en publié. Les marchés l'anticipaient à 62 millions d'euros.

La marge opérationnelle courante s'est établie à 22,2%, en baisse de 5,4 points en publié (dont -2,7 points en organique). "Cette évolution reflète une baisse de la marge brute de 2,4 points en organique à un niveau qui demeure élevé (70,1% en organique) et supérieur à celui de 2019-20, impactée par des droits de douane additionnels, un effet mix-prix défavorable et dans une moindre mesure une augmentation des coûts de production", explique Rémy Cointreau.

Objectifs annuels inchangés

Suite à cette publication semestrielle, les titres de ses principaux concurrents évoluent dans le vert. Pernod Ricard occupe la tête du CAC 40 gagnant 1,71% à 77,54 euros. Diageo affiche une des plus fortes hausses du FTSE 100, progressant de 1,46% à 1741,50 pence.

En parallèle de la présentation de ses résultats, Rémy Cointreau a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2025/2026. Le groupe les avait abaissées fin octobre dernier lors de la publication de ses ventes détaillées sur ce premier semestre.

Le propriétaire de la marque Rémy Martin anticipe toujours une croissance organique des ventes comprise entre 0 et 3%. Il vise une reprise en maintenant des investissements soutenus en Chine et aux Etats-Unis.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est toujours attendu en repli de 10 à 15%.

Dans un environnement particulièrement volatil et sur la base de ses estimations à date, Rémy Cointreau prévoit toujours un effet défavorable de ses devises sur le chiffre d'affaires entre 50 et 60 millions d'euros. Cet effet défavorable sur le résultat opérationnel courant est attendu entre 25 et 30 millions d'euros.

"Avec des ventes organiques au second semestre qui devraient être stables, cela prépare le terrain pour une stabilisation. Pour que les actions fonctionnent, le marché doit voir des preuves que les bénéfices ont atteint leur point bas et qu'il existe une voie vers la reprise, parallèlement à une gestion disciplinée des stocks et des coûts", relève Jefferies, à propos des perspectives du groupe familial de liqueurs et spiritueux.

"Le début d'une nouvelle ère pour Rémy Cointreau"

"Ce premier semestre a été difficile, mais il marque aussi le début d'une nouvelle ère pour Rémy Cointreau. Depuis mon arrivée en juin, j'ai pris le temps de conduire un diagnostic. Si le contexte reste exigeant, nous restons confiants dans notre capacité à renouer avec la croissance au second semestre", a réagi Franck Marilly, directeur général du groupe, suite à ses résultats semestriels.

Ce dernier a identifié cinq leviers pour retrouver agilité et performance : adapter son organisation, rééquilibrer ses ressources commerciales, redéfinir les contours de l'ADN de ses marques, affiner sa stratégie de valeur et revoir son modèle d'investissement afin de mieux concentrer ses moyens sur ses priorités.

Pour TP Icap Midcap, le directeur général pose un diagnostic lucide sur le contexte et les difficultés du groupe.

