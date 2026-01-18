 Aller au contenu principal
Menace de surtaxes douanières: Trump a "beaucoup à y perdre aussi" (ministre de l'Agriculture française)
information fournie par AFP 18/01/2026 à 10:46

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard, à l'Elysée à Paris, le 14 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le président américain Donald Trump, qui menace des pays européens de surtaxes douanières face à leur opposition à ses velléités de s'emparer du Groenland, "a beaucoup à y perdre aussi", a jugé dimanche la ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard.

"Dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels", a-t-elle déclaré au "Grand rendez-vous" Europe 1/Les Echos/CNews.

Donald Trump a menacé samedi plusieurs pays (Danemark, Norvège, Suède, France, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas et Finlande) de leur imposer de nouveaux droits de douane jusqu'à ce qu'"un accord soit conclu pour la vente complète et intégrale du Groenland". Cette surtaxe, de 10%, sera effective à partir du 1er février et pourrait s'envoler à 25% au 1er juin, a-t-il dit.

"Cette menace, on verra s'il la met en application", a déclaré Annie Genevard.

"L'Union européenne a une force de frappe possible" d'un point de vue commercial, a jugé la ministre, ajoutant que "c'est une réponse qu'il faut manier avec précaution, parce que cette escalade peut être mortifère, mais elle peut être mortifère également pour les Etats-Unis".

"Il est clair que les Européens ne laisseront pas faire les Etats-Unis", a-t-elle dit, estimant qu'une prise de contrôle américaine de l'immense territoire autonome danois est "inacceptable et inimaginable".

Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'UE est prévue dans la journée à Bruxelles tandis que le président français Emmanuel Macron devrait s'entretenir dans les heures à venir avec ses homologues européens au sujet de cette crise inédite entre membres de l'Otan.

Guerre commerciale
Donald Trump
3 commentaires

  • 10:59

    Quand on vous dit que ce n'est pas Poutine l'ennemi mais bien les US... qui met à feu et à sang le monde depuis plus d'un siècle, les russes? Non, les américains...

